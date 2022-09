Ciclismo, Pogacar e Alaphilippe annunciati al Giro dell’Emilia: si parte sabato 1° ottobre (Di lunedì 26 settembre 2022) Tutto pronto per la 105esima edizione del Giro dell’Emilia. Si parte sabato 1° ottobre con partenza da Carpi (Modena) e arrivo a Bologna al Colle di San Luca e tra i partecipanti sono annunciati anche Tadej Pogacar, vincitore di due edizioni del Tour de France, l’ex campione del Mondo Julian Alaphilippe, il portoghese Almeida, lo spagnolo Ayuso, il colombiano Uran, il danese Fulglsang, i britannici S.Yates e Gheoghegan Hart, l’olandese Gesink, autore della doppietta 2009-2010, oltre a tre ex vincitori come Alexander Vlasov, primo nel 2020, Jan Bakelants (2015) e Nairo Quintana (2012). Occhi puntati poi su Foss, norvegese iridiato a cronometro, oltre che il campione italiano Filippo Zana e il bolognese Lorenzo ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Tutto pronto per la 105esima edizione del. Si1°connza da Carpi (Modena) e arrivo a Bologna al Colle di San Luca e tra icipanti sonoanche Tadej, vincitore di due edizioni del Tour de France, l’ex campione del Mondo Julian, il portoghese Almeida, lo spagnolo Ayuso, il colombiano Uran, il danese Fulglsang, i britannici S.Yates e Gheoghegan Hart, l’olandese Gesink, autore della doppietta 2009-2010, oltre a tre ex vincitori come Alexander Vlasov, primo nel 2020, Jan Bakelants (2015) e Nairo Quintana (2012). Occhi puntati poi su Foss, norvegese iridiato a cronometro, oltre che il campione italiano Filippo Zana e il bolognese Lorenzo ...

