Ciclismo, Mondiali 2022: Van Aert e Pogacar si scagliano contro l'assenza delle radioline: "È una cosa obsoleta" (Di lunedì 26 settembre 2022) Come ogni anno quando ci sono i Mondiali, e ogni quattro quando ci sono le Olimpiadi, cresce la polemica riguardante l'uso delle radioline nelle corse ciclistiche. O meglio, in questi casi la polemica viene sollevata sul divieto di usarne durante questi importantissimi eventi per nazionali. Solitamente se ne discute tra appassionati ed addetti ai lavori, questa volta invece il coro di chi vorrebbe avere questo supporto tecnologico viene direttamente dai corridori e non certo da corridori qualsiasi. A schierarsi apertamente contro questa decisione sono stati infatti Wout Van Aert e Tadej Pogacar, due dei nomi più altisonanti dell'intero panorama internazionale. "Correre senza radio è una cosa passata ed obsoleta" ha detto il belga. Nella giornata che ha ...

