Ciclismo, Mondiali 2022: Italia più che positiva a Wollongong, è mancata solo la medaglia (Di lunedì 26 settembre 2022) Le attese erano nettamente inferiori rispetto a quello che poi realmente si è visto. La Nazionale Italiana di Ciclismo ieri si è comportata benissimo nella prova in linea dei Mondiali in quel di Wollongong. In terra australiana gli azzurri hanno agguantato due top-10 ed una top-5 che alla vigilia erano difficilmente pronosticabili. Con un Remco Evenepoel di questo livello era quasi impossibile chiedere qualcosa di più, almeno in chiave vittoria. Forse qualche rimpianto, visto come sono andate le cose, c'è per la medaglia, che poteva essere alla portata della squadra di Daniele Bennati, al debutto sull'ammiraglia tricolore. In ogni caso da apprezzare c'è il modo di correre della squadra azzurra. Dall'inizio alla fine la compagine Italiana è stata protagonista e ha provato a sparigliare ...

