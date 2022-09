Ciclismo | Mathieu van der Poel sarebbe stato bandito per tre anni dall’Australia

(Di lunedì 26 settembre 2022)van der, secondo quanto scritto da TuttoBiciWeb, che cita il sito australiano Wild World of Sport, oltre all’ammenda pecuniaria ricevuta stamane,condannato anche ad una pena aggiuntiva, ovvero il divieto di ingresso in Australia per i prossimi tre. Stamane il ciclista si era presentato davanti al giudice australiano che lo aveva condannato a pagare circa 1000 euro, ma evidentemente il dispositivo di sentenza conteneva questa ulteriore decisione. Alla vigilia del Mondiale l’atleta eradisturbato da schiamazzi in albergo ed aveva spintonato le responsabili, le quali si erano rivolte alla polizia. Van derl’indomani si era ritirato dopo pochi chilometri della prova in linea. Foto: LaPresse

Eurosport_IT : Mathieu van der Poel lascia il mondiale dopo 30km. Cos’è successo nella notte? Quetsa è la versione del neerlandese… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Ciclismo, si chiude con una multa il caso di Mathieu van der Poel. L’olandese può lasciare l’Australia #vanderPoel https://… - OA_Sport : #Ciclismo, si chiude con una multa il caso di Mathieu van der Poel. L’olandese può lasciare l’Australia #vanderPoel - Eurosport_IT : Si risolve così la vicenda di Mathieu Van der Poel ?????? #vanderPoel | #EurosportCICLISMO - horottoilvetro : RT @Eurosport_IT: ?? ??????????????????: van der Poel si ritira ?? Prelevato dalla Polizia per aver litigato con dei bambini che lo hanno infastidito… -

La rappresentativa sarà così composta:: atleta TREMBLAN RAPHAEL atleta DE GAETANO FILIPPO ... atleta MEYNET ETIENNE atleta FOUDONELIA atleta BARAILLER KRISTEL atleta DHERIN SYLVIE ...van der Poel stato dichiarato colpevole di aggressione e condannato a pagare una multa di 960 franchi. Il 27enne olandese era stato arrestato sabato notte, alla vigilia della prova in linea ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Mathieu van der Poel manda in archivio con una multa la clamorosa situazione che lo ha visto coinvolto la notte precedente la prova in linea dei Mondiali di ciclismo 2022 che si sono disputati a Wollo ...