"Ci resta un solo giorno": FdI, le prime pesantissime parole di Crosetto

Nervi saldi. Sempre e comunque. Anche nella sera che sta per consegnare un clamoroso trionfo a Giorgia Meloni, a quei Fratelli d'Italia che Guido Crosetto ha fondato, insieme a Ignazio La Russa, l'altro co-fondatore. Già, il "gigante" non si fa prendere da facili entusiasmi. Nemmeno in una notte così particolare, quella delle elezioni politiche che possono consegnare all'Italia il primo premier donna della storia. E in attesa delle prime parole della Meloni, parla proprio lui, Crosetto. Lo fa al comitato elettorale del partito, a Roma, all'Hotel Parco dei Principi. Parole pesate e pesanti. Parole importanti: "Da tecnico ricordo che la legge di bilancio va mandata a Bruxelles il 16 ottobre, quindi il nuovo governo avrebbe un giorno per farla. Per questo motivo credo ..."

