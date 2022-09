Chirico: 'Kulusevski, parole che fanno riflettere: Allegri, tutti quelli che vanno via dicono che ora sono allenati meglio' (Di lunedì 26 settembre 2022) Lo aveva già detto qualche mese dopo il suo trasferimento a Londra: “Qui mi trovo meglio”. Adesso Dejan Kulusevski lo ha... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) Lo aveva già detto qualche mese dopo il suo trasferimento a Londra: “Qui mi trovo”. Adesso Dejanlo ha...

TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Chirico: 'Kulusevski, parole che fanno riflettere: Allegri, tutti quelli che vanno via dicono che ora sono allenati meglio' h… - cmdotcom : Chirico: 'Kulusevski, parole che fanno riflettere: Allegri, tutti quelli che vanno via dicono che ora sono allenati… - sportli26181512 : Chirico: 'Kulusevski, parole che fanno riflettere: Allegri, tutti quelli che vanno via dicono che ora sono allenati… -