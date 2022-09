“Chi si scandalizza è sempre banale” il 30 settembre al Teatro de’ Servi (Di lunedì 26 settembre 2022) ALT ACADEMY Presenta “CHI SI scandalizza È sempre banale” testo e regia Michele Cosentini aiuto regia Sebastiano Nardone con LUCA FERRINI ALBERTO MELONE RICCARDO PIERETTI 30 settembre 2022 – h 21:00 Teatro DE’ Servi – Roma La drammaturgia, volutamente, ignorerà tutti quegli aspetti più comuni che hanno portato alla banalizzazione ed alla creazione di uno stereotipo pasoliniano per concentrarsi invece su quel Pasolini interventista dal punto di vista civile e politico, quel Pasolini “politicamente scorretto”, scomodo, provocatorio, urticante, le cui polemiche furono a volte non condivise, altre trascese e male interpretate, altre ancora strumentalizzate. La drammaturgia tenderà a dimostrare come, nonostante sia cambiato il contesto storico, le idee e gli enunciati di Pasolini ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 settembre 2022) ALT ACADEMY Presenta “CHI SI” testo e regia Michele Cosentini aiuto regia Sebastiano Nardone con LUCA FERRINI ALBERTO MELONE RICCARDO PIERETTI 302022 – h 21:00DE’– Roma La drammaturgia, volutamente, ignorerà tutti quegli aspetti più comuni che hanno portato alla banalizzazione ed alla creazione di uno stereotipo pasoliniano per concentrarsi invece su quel Pasolini interventista dal punto di vista civile e politico, quel Pasolini “politicamente scorretto”, scomodo, provocatorio, urticante, le cui polemiche furono a volte non condivise, altre trascese e male interpretate, altre ancora strumentalizzate. La drammaturgia tenderà a dimostrare come, nonostante sia cambiato il contesto storico, le idee e gli enunciati di Pasolini ...

simoneDica : Ma chi si scandalizza dei primi #exitpoll dove ha vissuto finora? #ElezioniPolitiche2022 #maratonamentana #elezioni - aandreagiusti : chiedendomi ancora chi possa votare una persona che si scandalizza perché un paese, antifascista per costituzione,… - avvCDD : C'è chi si scandalizza perché un 'trance' viene 'costretto' (ma non c'erano i militari solo in Ugraina ai seggi?) a… - adrianocirasole : @matteorenzi Renzi si scandalizza di chi parla di armi nucleari, invece chi vota per l'acquisto di 60 bombardieri n… - Flamarten1 : @swamilee Non mi scandalizza perché c'è ancora chi considera berlusconi uno statista -