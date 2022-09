Chi esce bene e chi esce male dalle elezioni (Di lunedì 26 settembre 2022) L'unica vera vincitrice delle elezioni è Giorgia Meloni, il Partito Democratico e la Lega ne escono piuttosto malconci Leggi su ilpost (Di lunedì 26 settembre 2022) L'unica vera vincitrice delleè Giorgia Meloni, il Partito Democratico e la Lega ne escono piuttosto malconci

zerocalcare : Allora, post complicato e farraginoso:4 ottobre esce libro nuovo e qua - elisasola_ : RT @ilpost: Chi esce bene e chi esce male dalle elezioni - ilpost : Chi esce bene e chi esce male dalle elezioni - Gianni65365867 : RT @TereTWT: Per gli exit poll quest'anno non serviranno le dichiarazioni di voto: basterà guardare chi esce dal seggio con e senza mascher… - Pier_65 : RT @TereTWT: Per gli exit poll quest'anno non serviranno le dichiarazioni di voto: basterà guardare chi esce dal seggio con e senza mascher… -