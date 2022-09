Chi è Arianna, la sorella di Giorgia Meloni: perché oggi tutti parlano di lei (Di lunedì 26 settembre 2022) Chi è Arianna Meloni, la sorella di Giorgia e perché tutti parlano di lei – È un legame fortissimo quello che unisce Giorgia Meloni e la sorella, che passa anche dallo schieramento politico. Difatti Arianna, sorella della leader di FdI, è sposata con il deputato Francesco Lollobrigida, che lavora in Regione Lazio. oggi tutti parlano di lei, non soltanto per i risultati delle elezioni politiche 2022, ma anche per il lungo messaggio sui social dedicato alla sorella, in cui ha rivelato le fragilità di quella che con buona probabilità sarà la prima presidente del consiglio donna in Italia. (continua a leggere dopo ... Leggi su tvzap (Di lunedì 26 settembre 2022) Chi è, ladidi lei – È un legame fortissimo quello che uniscee la, che passa anche dallo schieramento politico. Difattidella leader di FdI, è sposata con il deputato Francesco Lollobrigida, che lavora in Regione Lazio.di lei, non soltanto per i risultati delle elezioni politiche 2022, ma anche per il lungo messaggio sui social dedicato alla, in cui ha rivelato le fragilità di quella che con buona probabilità sarà la prima presidente del consiglio donna in Italia. (continua a leggere dopo ...

