Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni (Di lunedì 26 settembre 2022) La trionfatrice di queste elezioni politiche è sicuramente Giorgia Meloni. Ma chi è il suo compagno? Dopo la vittoria schiacciante, la leader di Fratelli d'Italia è salita sul palco e ha ricordato i suoi affetti più cari: "Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me". Ma chi è Andrea? Il riferimento è ad Andrea Giambruno, suo compagno da sette anni. I due vivono insieme a Roma e sono una coppia di fatto: non sono sposati e hanno una figlia di 7 anni che si chiama Ginevra. Sembra che al momento i due non stiano pensando al matrimonio. Se probabilmente Meloni sarà la prima premier donna d'Italia, chi è il primo First ...

