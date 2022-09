Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni che l’ha accompagnata verso la vittoria (Di lunedì 26 settembre 2022) Andrea Giambruno è il compagno di Giorgia Meloni, è lui l’uomo che dal palco ha ringraziato dopo i risultati delle elezioni che hanno visto trionfare Fratelli d’Italia. La leader del partito non ha mai parlato molto della sua vita privata, scopriamo quindi tutto ciò che si sa sull’uomo del mistero. Andrea e Giorgia sono una L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 26 settembre 2022)è ildi, è lui l’uomo che dal palco ha ringraziato dopo i risultati delle elezioni che hanno visto trionfare Fratelli d’Italia. La leader del partito non ha mai parlato molto della sua vita privata, scopriamo quindi tutto ciò che si sa sull’uomo del mistero.sono una L'articolo proviene da CheSuccede.it.

santegidionews : Andrea Riccardi, il blog: Il mondo è casa nostra, ogni voto incide: come ci siamo preparati? Le guerre in Ucraina,… - santegidionews : Coraggioso chi parla di pace. Intervista a Andrea Riccardi - santegidionews : Andrea Riccardi: 'Coraggioso è chi parla di pace' - andrea_zuddas : RT @michele_geraci: #Letta non ha ancora compreso che aver fatto cadere il governo #Draghi è motivo di vanto, non cosa di cui vergognarsi… - Giusepp34637041 : #ElezioniPolitiche2022 Andrea Giambruno, chi è il compagno di Giorgia Meloni: il primo First Gentleman d'Italia -