Che tennis lascia Roger Federer

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’addio diè arrivato alla fine di una giornata infinita, estenuante, per lui e per noi. Le lacrime erano pronte già da quando ha messo piede in campo accanto a Rafael Nadal per il doppio finale della sua carriera alla Laver Cup, torneo esibizione di sua proprietà in cui si è regalato un addio intenso e cinematografico. Durante la partita le lacrime le ha coperte con un sorriso nervosetto con cui accoglieva i propri colpi sbagliati o con cui chiedeva ai compagni una bottiglia d’acqua ai cambi campo, passando indietro quelle vuote seduto sul divanetto di pelle, nero come il campo su cui hanno giocato. «Posso averne un’altra? Sono troppo stanco per alzarmi di nuovo». Nadal, prima delle sue altrettanto copiose lacrime, durante la partita ha corso ovunque per difendere e attaccare su quel campo chenon voleva più ...