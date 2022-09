Che succede nel giorno dopo il trionfo di Meloni

Leggi su agi

(Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Occhi assonnati e qualche sbadiglio, ille elezioni parte in slow motion nei palazzi della politica a Roma come a Milano. La notte è stata lunga e le emozioni forti, anche se il risultato è stato talmente netto fin da subito che la suspence è ridotta quasi al lumicino. Ma ci sono ancora tante cose da decidere, a cominciare da quale sarà la struttura del nuovo governo, fino a capire quale sarà il destino di coloro che vengono considerati da tutti se non sconfitti di certo in fase calante e comunque non vittoriosi. E dunque la scena della mattinata sarà tutta presa dalle conferenze stampa di chi non è ancora apparso davanti alle telecamere: alle 11, in contemporanea, sono annunciate le conferenze stampa del segretario Pd Enrico Letta a Roma e del leader della Lega Matteo Salvini a Milano. Poco, alle 11,30, ...