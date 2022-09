"Che giorno è per l'Italia": il trionfo di FdI manda fuori di testa Damiano dei Maneskin | Guarda (Di lunedì 26 settembre 2022) La lista dei livorosi nei confronti di Giorgia Meloni vede aggiungere il nome di Damiano David, frontman dei Maneskin. Dopo Elodie, Vanessa Incontrada, Renato Zero e Loredana Bertè, ecco che anche il cantante romano accusa il duro colpo della sconfitta di sinistra. E con un post su Instagram afferma: "Oggi è un giorno triste per il mio Paese". Poi, nel messaggio pubblicato in data 26 settembre, condivide la prima pagina di Repubblica. La testata esce con il titolo "Meloni si prende l'Italia" e mette in copertina la leader di Fratelli d'Italia in un primo piano in bianco e nero. Il messaggio di Damiano, già chiaro, viene sottolineato dalla scelta di condividere la pagina di Repubblica. Il quotidiano di Molinari non è nuovo ad attacchi ai danni della numero uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) La lista dei livorosi nei confronti di Giorgia Meloni vede aggiungere il nome diDavid, frontman dei. Dopo Elodie, Vanessa Incontrada, Renato Zero e Loredana Bertè, ecco che anche il cantante romano accusa il duro colpo della sconfitta di sinistra. E con un post su Instagram afferma: "Oggi è untriste per il mio Paese". Poi, nel messaggio pubblicato in data 26 settembre, condivide la prima pagina di Repubblica. Lata esce con il titolo "Meloni si prende l'" e mette in copertina la leader di Fratelli d'in un primo piano in bianco e nero. Il messaggio di, già chiaro, viene sottolineato dalla scelta di condividere la pagina di Repubblica. Il quotidiano di Molinari non è nuovo ad attacchi ai danni della numero uno ...

Giorgiolaporta : Mia nonna mi raccontava sempre con grande entusiasmo il primo voto alle #donne nel 1948. Oggi è un giorno storico:… - juventusfc : Auguri a tutti i bianconeri che celebrano il giorno di Rosh Hashanah ?? - berlusconi : Oggi, è un giorno storico per l'Italia. Ti ricordo che sono candidato per il Senato della Repubblica nel collegio… - LuisaLisco : RT @tathooromi: Meglio un giorno da anguria, che cento da Meloni. Napoli,sempre avanti! #ElezioniPolitiche2022 - micittastato : La foto del giorno (Dove siamo?) “La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo… -