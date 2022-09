Che cosa succede davvero dopo la morte? La verità fa paura a molti (Di lunedì 26 settembre 2022) È una domanda che l’uomo si pone dalla notte dei tempi: cosa succede davvero dopo la morte? La verità potrebbe far paura a molti, anche se tutto è sempre molto soggettivo. cosa c’è dopo la morte? Esiste un paradiso? Un mondo ultraterreno pronto ad accoglierci? Non è facile rispondere, perché potrebbe non esistere una risposta univoca. Ci hanno provato in tanti ma ancora nessuno ha una certezza inconfutabile. Fonte pixabayÈ più facile capire cosa accade al nostro corpo che alla nostra anima dopo che la vita lo abbandona. È più facile perché esistono già delle risposte scientifiche certe a riguardo! cosa succede al corpo ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 26 settembre 2022) È una domanda che l’uomo si pone dalla notte dei tempi:la? Lapotrebbe far, anche se tutto è sempre molto soggettivo.c’èla? Esiste un paradiso? Un mondo ultraterreno pronto ad accoglierci? Non è facile rispondere, perché potrebbe non esistere una risposta univoca. Ci hanno provato in tanti ma ancora nessuno ha una certezza inconfutabile. Fonte pixabayÈ più facile capireaccade al nostro corpo che alla nostra animache la vita lo abbandona. È più facile perché esistono già delle risposte scientifiche certe a riguardo!al corpo ...

robertosaviano : Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi “invitano” a lasciare il Paese. Questi sono avvertiment… - AnnalisaChirico : “Una cosa è certa: vince il partito che era all’opposizione del governo Draghi e va molto bene il partito che ha fa… - AlbertoBagnai : Lui è consapevole. Questa è la consapevolezza sinistra, quella che voleva risolvere la pandemia con 3,7 miliardi. P… - marcounionista : @DaniGenna @meb Cosa non comprende,gli altri,tutti ma si rende conto che in Italia c'è l'estrema destra al 26% ? Ma… - 1ikgh : @SimoDeMeuron A me m’ha fatto sempre schifo tutto, me faccio tristezza da sola, ma l’alcol non sono mai riuscita a… -