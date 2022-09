Cerveteri | disinfestazione contro la cocciniglia dei pini | salvati 195 alberi

(Di lunedì 26 settembre 2022)– Da qualche giorno si sono conclusi gli interventi dilasu 195presenti sul territorio die Cerenova. Latartaruga è un insetto parassita che dal 2020 sta comportando gravi infestazioni suidella zona, in particolar modo di Roma, e rappresenta una vera e propria emergenza. L’insetto riesce a ridurre il vigore e la fotosintesi dell’albero, porta ad un deperimento e ad un indebolimento della pianta, spesso causandone la morte. Grazie al lavoro dellaMultiservizi, dopo i primi sopralluoghi sono stati effettuati gli interventi da tecnici specialistici: si tratta di una tecnica endoterapica che consiste in un’iniezione di prodotto al fusto della pianta che riesce a combattere il ...

