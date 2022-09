Cei e frati di Assisi ricordano le vittime del Covid

(Di lunedì 26 settembre 2022) La Cei e idiinsieme per ricordare ledel, in occasione del 4 ottobre, festa di San Francesco, quando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a nome di tutti gli ...

La Cei e i frati di Assisi insieme per ricordare le vittime del Covid, in occasione del 4 ottobre, festa di San Francesco, quando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a nome di tutti gli italiani, accenderà ad Assisi la "Lampada votiva dei comuni d'Italia". Proprio per questo i frati di Assisi e la Cei hanno deciso di lanciare l'iniziativa online "Prega per il mio caro" dove sarà possibile, tramite il sito 4ottobre.sanfrancesco.org, lasciare il nome dei deceduti che saranno affidati al Patrono d'Italia durante la celebrazione.