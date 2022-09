Ce n'è per tutti i gusti: l'osteria pugliese, il ristorante giapponese, la cucina sostenibile di uno chef stellato, le specialità colombiane e la cucina internazionale (Di lunedì 26 settembre 2022) Milano è un vero paradiso per i gourmet. Ogni stagione nuove aperture di locali, sempre grande attenzione al gusto e alla varietà dell’offerta. Ecco cinque proposte di ristoranti a Milano che soddisfano la curiosità di chi ama la cucina regionale, quella etnica e anche quella internazionale. Tra innovazione, tradizione e qualche bella sorpresa. Viaggio in Puglia Gli chef Antonella Ricci e Vinod Sookar del ristorante Ricci osteria. Foto Benedetta Bassanelli RICCI osteriavia Sottocorno 27, ricciosteria.it La formula. È un’osteria metropolitana, ma con la firma (e la cura, e la creatività) di una chef stellata. Antonella Ricci, con il marito Vinod Sookar, esporta i sapori e i colori della sua terra da ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022) Milano è un vero paradiso per i gourmet. Ogni stagione nuove aperture di locali, sempre grande attenzione al gusto e alla varietà dell’offerta. Ecco cinque proposte di ristoranti a Milano che soddisfano la curiosità di chi ama laregionale, quella etnica e anche quella. Tra innovazione, tradizione e qualche bella sorpresa. Viaggio in Puglia GliAntonella Ricci e Vinod Sookar delRicci. Foto Benedetta Bassanelli RICCIvia Sottocorno 27, ricci.it La formula. È un’metropolitana, ma con la firma (e la cura, e la creatività) di unastellata. Antonella Ricci, con il marito Vinod Sookar, esporta i sapori e i colori della sua terra da ...

