News24_it : Cav,fallito tentativo 'centristi' di catturare nostri voti - iconanews : Cav,fallito tentativo 'centristi' di catturare nostri voti - dalila_cav : RT @svnlouis91: perché purtroppo voi più vecchi che avete vissuto la vostra vita ora avete votato per opprimere la nostra e per questo avet… - dalila_cav : RT @trash_italiano: Se davvero Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme e noi abbiamo scoperto questa cosa solo ora, mi dispiace ma abbia… -

Agenzia ANSA

"La forte crescita di Fratelli d'Italia non è avvenuta ai nostri danni e il tentativo dei cosiddetti centristi di catturare i nostri voti è completamente. Il loro limitato successo è andato a scapito del PD". Così in un video messaggio Silvio Berlusconi rimarcando il risultato positivo di FI. . 26 settembre 2022...Fi e il 'tentativo dei cosiddetti centristi di catturare i nostri voti è completamente. Il ... 'Quindi da oggi, come avevo promesso - ha detto il- mi considero ancora una volta impegnato dal ... Cav,fallito tentativo 'centristi' di catturare nostri voti - Ultima Ora "La forte crescita di Fratelli d'Italia non è avvenuta ai nostri danni e il tentativo dei cosiddetti centristi di catturare i nostri voti è completamente fallito. Il loro limitato successo è andato a ...Risultato di valore per Forza Italia alle urne: Silvio Berlusconi torna in video per ringraziare gli elettori e impegnarsi formalmente come senatore ...