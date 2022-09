Cassano ancora contro Ronaldo: “È arrivato il momento di smettere!” (Di lunedì 26 settembre 2022) Una delle telenovele che ha accompagnato i tifosi del Napoli nella scorsa estate è stata sicuramente quella riguardo Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, in rottura con il Manchester United, ha cercato in tutti i modi di essere ceduto in un club che partecipasse alla Champions League e il Napoli era una delle candidate. Alla fine, il trasferimento non si è concretizzato e CR7 è rimasto a Manchester. Con i Red Devils, però, l’ex Juventus sta trovando pochissimo spazio, con il nuovo allenatore Erik ten Hag che lo lascia spesso in panchina. Cristiano Ronaldo (Photo by Michael Regan/Getty Images) L’ex calciatore Antonio Cassano non è nuovo a critiche nei confronti del cinque volte Pallone d’Oro: i suoi attacchi nel corso delle live su Twitch alla “Bobo Tv” hanno fatto spesso il giro del web. L’ultima critica, invece, è ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 settembre 2022) Una delle telenovele che ha accompagnato i tifosi del Napoli nella scorsa estate è stata sicuramente quella riguardo Cristiano. Il campione portoghese, in rottura con il Manchester United, ha cercato in tutti i modi di essere ceduto in un club che partecipasse alla Champions League e il Napoli era una delle candidate. Alla fine, il trasferimento non si è concretizzato e CR7 è rimasto a Manchester. Con i Red Devils, però, l’ex Juventus sta trovando pochissimo spazio, con il nuovo allenatore Erik ten Hag che lo lascia spesso in panchina. Cristiano(Photo by Michael Regan/Getty Images) L’ex calciatore Antonionon è nuovo a critiche nei confronti del cinque volte Pallone d’Oro: i suoi attacchi nel corso delle live su Twitch alla “Bobo Tv” hanno fatto spesso il giro del web. L’ultima critica, invece, è ...

SonDaccordoLele : Qui Cassano ha tirato un'altra gufata incredibile. Se Fedez avesse pubblicato la puntata tipo 2 settimane fa (prima… - _Introducing_me : Sto leggendo alcune cose dette da Cassano a Mucchio Salvaggio. Perché lo invitano ancora in certi programmi? - Andrea80116561 : @RositoStefano ma adesso anche gli stessi cassano e vieri non dicono che sia incapace , ma semplicemente dicono la… - saveriocaruso8 : @leleadani Che ridicolo questo personaggio.... Porta rancore ancora dalla lite avuta a Sky... Allegri allena in ser… - Stefano0929 : @Lexie_t7 Porello mamma mia?????????????? Ormai solo il padel gli è rimasto??. I suoi amichetti Ventola e specialmente C… -