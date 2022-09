Caso Spalletti, assurdo Commisso: richiesta dopo il caos alla fine di Fiorentina-Napoli! (Di lunedì 26 settembre 2022) Il 28 agosto è andata in scena la terza giornata di Serie A, che ha visto sfidarsi Fiorentina e Napoli. Un match che sicuramente ha fatto discutere non tanto per quanto visto in campo, ma per ciò che è avvenuto fuori, a margine del fischio finale. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti è stato vittima di ripetute offese da parte dei tifosi della Fiorentina seduti nei pressi della panchina azzurra. Su tale situazione è tornato a parlarne anche il presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, che si è espresso così ai microfoni di SportItalia: FOTO: Getty – Luciano Spalletti SSC Napoli“Non posso accettare che il mio allenatore e i miei ragazzi vengano costantemente criticati. Sono qui per difendere tutti loro. Devo dire grazie ai nostri tifosi e difendere anche loro, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 settembre 2022) Il 28 agosto è andata in scena la terza giornata di Serie A, che ha visto sfidarsie Napoli. Un match che sicuramente ha fatto discutere non tanto per quanto visto in campo, ma per ciò che è avvenuto fuori, a margine del fischio finale. Il tecnico azzurro Lucianoè stato vittima di ripetute offese da parte dei tifosi dellaseduti nei pressi della panchina azzurra. Su tale situazione è tornato a parlarne anche il presidente e proprietario della, Rocco, che si è espresso così ai microfoni di SportItalia: FOTO: Getty – LucianoSSC Napoli“Non posso accettare che il mio allenatore e i miei ragazzi vengano costantemente criticati. Sono qui per difendere tutti loro. Devo dire grazie ai nostri tifosi e difendere anche loro, ...

HungryMarcio : @GianlucaFiori70 @AsrCocozza @Totti Io non devo raccogliere nessun consenso in questo caso, non darò mai ragione a… - EMMEESSE_ : RT @NackaSkoglund89: Intermediari farlocchi per G. Jesus Cena surreale Sabatini-Pastore Caso Marcelino nell'ascensore a Milano Caos con Spa… - GiacomoSala99 : RT @NackaSkoglund89: Intermediari farlocchi per G. Jesus Cena surreale Sabatini-Pastore Caso Marcelino nell'ascensore a Milano Caos con Spa… - 10BigBoss10 : RT @NackaSkoglund89: Intermediari farlocchi per G. Jesus Cena surreale Sabatini-Pastore Caso Marcelino nell'ascensore a Milano Caos con Spa… - NackaSkoglund89 : Intermediari farlocchi per G. Jesus Cena surreale Sabatini-Pastore Caso Marcelino nell'ascensore a Milano Caos con… -