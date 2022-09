“Caso Diaco” in Rai | polemiche sul contratto da quasi 300 mila euro e sugli ascolti bassi di “BellaMa”

(Di lunedì 26 settembre 2022) C’è un, se così si può definire, a Viale Mazzini. Il giornalista è sbarcato nel pomeriggio di Rai2 con “‘”, un programma che punta sul confronto generazionale, da una parte i boomer e dall’altra la generazione Z. La trasmissione in onda da due settimane sta ottenendodecisamente, lontana anche dai numeri di “Detto Fatto”, lo show con Bianca Guaccero cancellato dopo le ultime stagioni non entusiasmanti.si posiziona spesso sotto il 3% di share con un titolo certamente nuovo ma che ha avuto una lunghissima fase di preparazione e un forte battage pubblicitario. “Il Foglio” svela le cifre del suo importante: 274.280. Per ogni puntata, ne sono previste 163, porta a casa 1.560in una ...

Mirko79045720 : #manuelbortuzzo #bellama #Diaco Forse sarebbe il caso di scegliere i personaggi per il loro contenuto altrimenti co… -

Bella Mà, il nuovo programma di PierluigiIdeato e condotto da Pierluigi, il nuovo ... come neldi Carmen Russo . Al momento Bella Mà sta ottenendo ascolti tv piuttosto tiepidi , che ......Sembra che a far andare su tutte le furie Milo Infante sia stato il colleg a Pierluigima per ... i l programma che va in onda tutti i giorni e dove si affrontano temi di attualità, come il...Secondo quanto apprende Fanpage.it, le trasmissioni di prima serata e quelle delle redazioni giornalistiche resterebbero garantite ...Pierluigi Diaco e Carmen Russo cadono in diretta mentre ballano il 'Tuca Tuca'. L'imbarazzo del conduttore: “Che figura” ...