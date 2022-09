Casini vince a Bologna | l' highlander della politica

Leggi su agi

(Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Bis a: Pier Ferdinandoallunga il passo e per la seconda volta - dopo le elezioni politiche del 2018 - sconfigge il suo diretto avversario nel collegio uninominale del Senato. In campo per il centrosinistra con il 40,7% delle preferenze ha prevalso nettamente su Vittorio Sgarbi, candidato del centrodestra (32,32%). Dopo quasi 40 anni di vita parlamentare alle spalle la corsa continua.si conferma ancora una volta il veroitaliana e si appresta ad affrontare la sua undicesima legislatura. Fu eletto a Montecitorio a soli 27 anni. Molti leader politici si sono bruciati nei decenni, invece, peril Parlamento è diventato un habitat naturale. Tra i suoi maestri nei primi anni romani ci fu Arnaldo Forlani, di cui ...