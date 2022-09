Carolyn Smith finisce di nuovo in ospedale: ecco cosa è successo alla giudice di Ballando con le Stelle (Foto) (Di lunedì 26 settembre 2022) Carolyn Smith di nuovo in ospedale: arriva la bella notizia Continua senza freni la lotta di Carolyn Smith contro il suo tumore. La giudice di Ballando con le Stelle poche minuti fa ha postato direttamente sui social un video in cui si mostra in ospedale. cosa è accaduto adesso? Carolyn Smith di nuovo in ospedale: L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 settembre 2022)diin: arriva la bella notizia Continua senza freni la lotta dicontro il suo tumore. Ladi Bndo con lepoche minuti fa ha postato direttamente sui social un video in cui si mostra inè accaduto adesso?diin: L'articolo proviene da KontroKultura.

youthanasiax : Invece tra i vip ci sono Simone Sabbioni e Carolyn Smith madonna ora di sicuro non li vedrò con gli stessi occhi - Lea_Sakura1 : @akamrsgrigio scusa perchè è un eresia sono bravi entrambi be mattia un mese prima e ci arrivava siamo onesti quind… - AyaseSky : RT @Lea_Sakura1: @angelames_ come @AmiciUfficiale farà uscire mattia carolyn smith e la Carlucci se lo prendono a colpo solo #amici22 matti… - non6comeme : RT @Lea_Sakura1: @angelames_ come @AmiciUfficiale farà uscire mattia carolyn smith e la Carlucci se lo prendono a colpo solo #amici22 matti… - Lea_Sakura1 : @angelames_ come @AmiciUfficiale farà uscire mattia carolyn smith e la Carlucci se lo prendono a colpo solo… -