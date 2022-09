Caro carburante: Ryanair verso (un nuovo) aumento dei prezzi dei biglietti (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma – La compagnia aerea low cost Ryanair sta pianificando un aumento dei prezzi a causa dell’aumento del costo del carburante. A dichiararlo alla Dpa il responsabile delle attività tedesche della compagnia irlandese. “Il prezzo medio di un biglietto Ryanair aumenterà probabilmente da 40 a 50 euro (da 38,6 a 48,2 dollari) in cinque anni”, ha dichiarato Andreas Gruber. La compagnia aerea sta cercando di ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi del petrolio con contratti a termine che fissano i prezzi e acquistando paraffina a basso costo per le sue scorte, ma non può ammortizzare completamente l’aumento dei prezzi del carburante, ha detto Gruber, che è anche a capo della controllata ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma – La compagnia aerea low coststa pianificando undeia causa dell’del costo del. A dichiararlo alla Dpa il responsabile delle attività tedesche della compagnia irlandese. “Il prezzo medio di un bigliettoaumenterà probabilmente da 40 a 50 euro (da 38,6 a 48,2 dollari) in cinque anni”, ha dichiarato Andreas Gruber. La compagnia aerea sta cercando di ridurre l’impatto dell’deidel petrolio con contratti a termine che fissano ie acquistando paraffina a basso costo per le sue scorte, ma non può ammortizzare completamente l’deidel, ha detto Gruber, che è anche a capo della controllata ...

rococotanica : RT @GiuseppeBaffi: @fattoquotidiano Essi, Questo è proprio un grosso problema oggi in Italia. Molto più grosso delle industrie che chiudono… - GiuseppeBaffi : @fattoquotidiano Essi, Questo è proprio un grosso problema oggi in Italia. Molto più grosso delle industrie che chi… - tuscolo : RT @Noiconsalvini: ++ #OGGIVOTOLEGA PER IVA ZERO SU PANE, PASTA, RISO, LATTE, FRUTTA E VERDURA ++ Via le tasse sui beni di prima necessità… - gatta_pantera : RT @erica_rivolta: ++ #OGGIVOTOLEGA PER IVA ZERO SU PANE, PASTA, RISO, LATTE, FRUTTA E VERDURA ++ Via le tasse sui beni di prima necessità… - PanPanVittoria : RT @AntonellaFaggi: ++ #OGGIVOTOLEGA PER IVA ZERO SU PANE, PASTA, RISO, LATTE, FRUTTA E VERDURA ++ Via le tasse sui beni di prima necessit… -