Carlo Calenda e l'ammissione della sconfitta: «L'obiettivo non è stato raggiunto»

L'obiettivo di lasciare Draghi a Palazzo Chigi non è stato raggiunto. Ma Azione ha il compito di costruire una politica seria. In un comunicato mandato alle agenzie di stampa Carlo Calenda ammette la sconfitta del Terzo Polo alle elezioni. Ma prova anche a rilanciare. L'analisi del voto parte dai risultati: «Gli italiani hanno scelto di dare una solida maggioranza alla destra sovranista. Consideriamo questa prospettiva pericolosa e incerta. Vedremo se la Meloni sarà capace di governare; noi faremo un'opposizione dura ma costruttiva». Poi l'ammissione della sconfitta: «L'obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi non è stato raggiunto. Sentiamo in primo luogo il dovere ...

