Carburanti | Staffetta | proseguono ribassi alla pompa | benzina ai minimi da un anno

Staffetta Quotidiana

Roma, 23 set Prezzi deiin Italia ancora in calo oggi. Benzina self service a 1,674 euro/litro ( - 5 millesimi, ...prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla, ...Prezzi deiin Italia ancora in calo oggi. Benzina self service a 1,674 euro/litro ( - 5 millesimi, ...prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla, rilevati alle ... Carburanti, proseguono i ribassi Roma, 26 set. (Adnkronos) – Arriva l’autunno sui mercati petroliferi con uno scivolone del Brent sotto gli 84 dollari (il livello più basso da inizio gennaio), l’ euro sotto 0,98 sul dollaro mentre sc ...Prezzi dei carburanti in Italia ancora in calo oggi. Benzina self service a 1,674 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,676, pompe bianche 1,669), diesel a 1,778 euro/litro (-6, compagnie 1,781, pompe ...