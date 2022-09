Cara Lega, te la sei cercata (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – La Lega passa dai fasti del 2019, quando alle elezioni europee volò al 34% dei consensi, alle “frittate flop” del 2022, nelle quali non riesce a raggiungere neanche il 9. Un crollo per certi versi inaspettato, nel senso che nessuno si aspettava che il Carroccio precipitasse addirittura sotto le dieci unità percentuali. Ma ampiamente previsto per quanto concerne il ridimensionamento di quello che è, a tutti gli effetti, un “ex grande partito”. La Lega e quel flop quasi cercato con determinazione Ce l’hanno messa tutta, nella Lega, per perdere ogni cosa, per certificare il flop appena uscito dalle urne. Uno strapiombo che fa ancora più male se si pensa che, dopo l’exploit del gmaggio 2019, c’erano state crescite ancora più solide nei sondaggi, che alla fine del luglio 2019 davano addirittura il Carroccio al 39%. Non ci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – Lapassa dai fasti del 2019, quando alle elezioni europee volò al 34% dei consensi, alle “frittate flop” del 2022, nelle quali non riesce a raggiungere neanche il 9. Un crollo per certi versi inaspettato, nel senso che nessuno si aspettava che il Carroccio precipitasse addirittura sotto le dieci unità percentuali. Ma ampiamente previsto per quanto concerne il ridimensionamento di quello che è, a tutti gli effetti, un “ex grande partito”. Lae quel flop quasi cercato con determinazione Ce l’hanno messa tutta, nella, per perdere ogni cosa, per certificare il flop appena uscito dalle urne. Uno strapiombo che fa ancora più male se si pensa che, dopo l’exploit del gmaggio 2019, c’erano state crescite ancora più solide nei sondaggi, che alla fine del luglio 2019 davano addirittura il Carroccio al 39%. Non ci ...

