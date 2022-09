Caos sciopero lavoratori Rai: niente Fatti vostri e Agorà, salta anche BellaMa’ (Di lunedì 26 settembre 2022) Sarà un pomeriggio molto particolare quello del 26 settembre 2022. Se su Rai 1 inFatti ci sarà spazio per una edizione speciale del TG1 che andrà in onda al posto di Oggi è un altro giorno, su Rai 2 e Rai 3 l’intera giornata sarà caratterizzata dallo sciopero dei lavoratori Rai, soprattutto per i programmi in diretta. Nessuna difficoltà oggi per Antonella Clerici dagli studi di Milano con E’ sempre mezzogiorno. Problemi invece a Roma. Questa mattina su Rai 3 non è andata in onda la puntata di Agorà. E anche il palinsesto di Rai 2 cambia in questa giornata caotica e piena di difficoltà. Questa mattina inFatti, la puntata de I Fatti vostri in diretta su Rai 2 non è andata in onda. Lo aveva annunciato pochi minuti prima Salvo Sottile sui social. Repliche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 settembre 2022) Sarà un pomeriggio molto particolare quello del 26 settembre 2022. Se su Rai 1 inci sarà spazio per una edizione speciale del TG1 che andrà in onda al posto di Oggi è un altro giorno, su Rai 2 e Rai 3 l’intera giornata sarà caratterizzata dallodeiRai, soprattutto per i programmi in diretta. Nessuna difficoltà oggi per Antonella Clerici dagli studi di Milano con E’ sempre mezzogiorno. Problemi invece a Roma. Questa mattina su Rai 3 non è andata in onda la puntata di. Eil palinsesto di Rai 2 cambia in questa giornata caotica e piena di difficoltà. Questa mattina in, la puntata de Iin diretta su Rai 2 non è andata in onda. Lo aveva annunciato pochi minuti prima Salvo Sottile sui social. Repliche ...

