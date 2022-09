Cambiamento climatico, cresce la consapevolezza delle imprese italiane (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Registriamo una crescente consapevolezza delle imprese quotate italiane per il Cambiamento climatico, perlomeno per quanto attiene alla mitigazione delle emissioni di gas serra. Assistiamo altresì al progressivo superamento della mera riduzione del rischio in favore di una revisione strategica dei modelli di business, non solo da parte delle imprese che appartengono ai settori industriali più esposti”. Lo dichiara Stefano Pareglio, professore ordinario e Independent Senior Advisor di Deloitte Italia, presentando i risultati di ‘La disclosure climatica nelle società quotate italiane. Rapporto sullo stato d’attuazione delle Raccomandazioni della Task Force on ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Registriamo unantequotateper il, perlomeno per quanto attiene alla mitigazioneemissioni di gas serra. Assistiamo altresì al progressivo superamento della mera riduzione del rischio in favore di una revisione strategica dei modelli di business, non solo da parteche appartengono ai settori industriali più esposti”. Lo dichiara Stefano Pareglio, professore ordinario e Independent Senior Advisor di Deloitte Italia, presentando i risultati di ‘La disclosure climatica nelle società quotate. Rapporto sullo stato d’attuazioneRaccomandazioni della Task Force on ...

