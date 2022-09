Calenda: «Terzo Polo unica alternativa non populista, vedremo se Meloni saprà governare» (Di lunedì 26 settembre 2022) Carlo Calenda è intervenuto in conferenza stampa a Roma per commentare l'esito del voto. Al suo fianco le due ministre uscenti Elena Bonetti, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini insieme... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 settembre 2022) Carloè intervenuto in conferenza stampa a Roma per commentare l'esito del voto. Al suo fianco le due ministre uscenti Elena Bonetti, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini insieme...

fattoquotidiano : Il leader di Azione si era dato come obiettivo la soglia del 10%, ma non ci arriva. E intanto Matteo è già volato a… - LaVeritaWeb : Iv e Azione, unitisi a un mese dalle urne auspicando un Draghi bis, incassano un esito deludente. Nonostante il gra… - AnnalisaChirico : “Abbiamo la conferma che il Terzo polo esisteva solo nella narrativa dei grandi media. Io mi sono sempre rifiutata… - BestiaMilanista : @ottogattotto Ma prima che si mettessero insieme avevano il 4 calenda e quasi 3 renzi..... Praticamente quelli che… - cocchi2a : RT @nino_pitrone: Il cd. #TerzoPolo di #Renzi e #Calenda #NunGlielaFatta! Una goduria per chi non ha mai amato #IDueBugiardiConclamati! htt… -