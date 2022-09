Calenda: 'Partiamo da base solida, faremo opposizione costruttiva. Il Pd tornerà con M5s' (Di lunedì 26 settembre 2022) - Il leader di Azione ammette che l'obiettivo era superare la soglia del 10% per fermare le destre 'che non abbiamo raggiunto'. Nei prossimi mesi - sostiene - la divisione netta in tre poli risulterà ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 settembre 2022) - Il leader di Azione ammette che l'obiettivo era superare la soglia del 10% per fermare le destre 'che non abbiamo raggiunto'. Nei prossimi mesi - sostiene - la divisione netta in tre poli risulterà ...

