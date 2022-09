Calenda: obiettivo non raggiunto, destra sovranista pericolosa (Di lunedì 26 settembre 2022) "L'obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi non è stato raggiunto". Lo afferma in una nota il leader di Azione Carlo Calenda."Sentiamo in primo luogo il dovere di ringraziare il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) "L'di fermare lae andare avanti con Draghi non è stato". Lo afferma in una nota il leader di Azione Carlo."Sentiamo in primo luogo il dovere di ringraziare il ...

il_pucciarelli : Calenda aveva detto che sotto il 10 per cento sarebbe stato un fallimento («Risultato sotto la doppia cifra sarebbe… - fattoquotidiano : Il leader di Azione si era dato come obiettivo la soglia del 10%, ma non ci arriva. E intanto Matteo è già volato a… - repubblica : Terzo polo, Calenda fallisce l’obiettivo doppia cifra. E Renzi vola a Tokyo [di Lorenzo De Cicco] - PorroVlex : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 #Calenda:'L'obiettivo di fermare la destra e mantenere Draghi al governo non è stato raggiunto. R… - Begbie333 : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 #Calenda:'L'obiettivo di fermare la destra e mantenere Draghi al governo non è stato raggiunto. R… -