Calenda apre cantiere”Polo serietà” con Renzi | opposizione netta

"In democrazia l'elettore è il re e le scelte sono insindacabili". Ma "questa dinamica che porta le persone a votare come se fossero al Grande Fratello, per chi urla di più, promette di più e realizza di meno è quello che ha fatto declinare negli ultimi trent'anni l'Italia. La nostra battaglia sarà contro questo modo di fare politica". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, guarda al futuro che lo vede in Parlamento con Matteo Renzi, con gruppi unici "già previsti" e alla vigilia di un "processo" verso un "partito che sia più ampio di Azione e Italia Viva".Un partito, spiega, che siederà tra i banchi di "un'opposizione costruttiva" ma "intransigente" a una destra "sovranista" che ha promesso 180 miliardi di euro di vaccate" che "non" potrà "realizzare" e che prefigura invece una "prospettiva pericolosa e incerta" per il Paese.

