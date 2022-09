Calcio: Manchester City, pronto maxi - rinnovo per Foden (Di lunedì 26 settembre 2022) Il club si appresta a blindare il 22enne inglese fino al 2028 Manchester (INGHILTERRA) - Il Manchester City è pronto a blindare Phil Foden. Il 22enne centrocampista cresciuto nel vivaio dei Citizens è ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Il club si appresta a blindare il 22enne inglese fino al 2028(INGHILTERRA) - Ila blindare Phil. Il 22enne centrocampista cresciuto nel vivaio dei Citizens è ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Manchester City, pronto il rinnovo per Phil Foden - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Manchester City, pronto il rinnovo per Phil Foden - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Manchester City, pronto il rinnovo per Phil Foden - napolimagazine : DALL'INGHILTERRA - Manchester City, pronto il rinnovo per Phil Foden - apetrazzuolo : DALL'INGHILTERRA - Manchester City, pronto il rinnovo per Phil Foden -