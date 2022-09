Calcio, l’Italia U21 costretta al pari nell’amichevole contro il Giappone. Fujo risponde alla prodezza di Colombo (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo la sconfitta contro l’Inghilterra, la nazionale U21 dell’Italia viene fermata su un pareggio dai pari-età del Giappone. 1-1 il punteggio finale al termine di 90? intensi sul campo dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il CT Nicolato schiera il suo 3-5-2 con i seguenti titolari in campo: Elia Caprile in porta, al suo debutto assoluto con l’under 21, Giorgio Scalvini, Mattia Viti e Lorenzo Pirola in difesa. Esterni Raoul Bellanova e Destiny Udogie da destra a sinistra. Mediana con Nicolò Rovella, Nicolò Fagioli ed Emanuel Vignato. In attacco coppia Salvatore Esposito-Lorenzo Colombo. L’inizio del match è piuttosto incoraggiante per gli azzurri che premono sulla difesa nipponica, riuscendo spesso a recuperare palla in pressing nei pressi dell’area di rigore avversaria, ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo la sconfittal’Inghilterra, la nazionale U21 delviene fermata su un pareggio dai-età del. 1-1 il punteggio finale al termine di 90? intensi sul campo dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il CT Nicolato schiera il suo 3-5-2 con i seguenti titolari in campo: Elia Caprile in porta, al suo debutto assoluto con l’under 21, Giorgio Scalvini, Mattia Viti e Lorenzo Pirola in difesa. Esterni Raoul Bellanova e Destiny Udogie da destra a sinistra. Mediana con Nicolò Rovella, Nicolò Fagioli ed Emanuel Vignato. In attacco coppia Salvatore Esposito-Lorenzo. L’inizio del match è piuttosto incoraggiante per gli azzurri che premono sulla difesa nipponica, riuscendo spesso a recuperare pin pressing nei pressi dell’area di rigore avversaria, ...

