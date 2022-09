Calcio, Italia U21, Paolo Nicolato: “Queste sono le partite di cui abbiamo bisogno per l’Europeo” (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia U21 viene fermata sul pari dai pari-età del Giappone nell’amichevole di Castel di Sangro. 1-1 il punteggio finale grazie alle marcature di Colombo per gli azzurri e di Fujo per i nipponici. Prestazione sicuramente in crescita dopo la sconfitta con l’Inghilterra per una nazionale ancora però poco brillante. Il CT Paolo Nicolato ha parlato ai microfoni della RAI al termine dell’incontro: “Sapevamo che era una partita difficile, contro un’avversaria forte. Tutto sommato abbiamo fatto una prestazione buona ed abbiamo avuto le risposte che volevamo da Queste due amichevoli”. Continua qualche piccola difficoltà offensiva per gli azzurrini, anche oggi in gol solo grazie ad una vera e propria prodezza al volo di Colombo: “Per correttezza va detto che nelle prime 10 ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) L’U21 viene fermata sul pari dai pari-età del Giappone nell’amichevole di Castel di Sangro. 1-1 il punteggio finale grazie alle marcature di Colombo per gli azzurri e di Fujo per i nipponici. Prestazione sicuramente in crescita dopo la sconfitta con l’Inghilterra per una nazionale ancora però poco brillante. Il CTha parlato ai microfoni della RAI al termine dell’incontro: “Sapevamo che era una partita difficile, contro un’avversaria forte. Tutto sommatofatto una prestazione buona edavuto le risposte che volevamo dadue amichevoli”. Continua qualche piccola difficoltà offensiva per gli azzurrini, anche oggi in gol solo grazie ad una vera e propria prodezza al volo di Colombo: “Per correttezza va detto che nelle prime 10 ...

Gazzetta_it : Giallo Immobile: pronto per l'Italia ma Lotito lo blocca #NationsLeague #UngheriaItalia - gippu1 : Per @ilfoglio_it - Sorpresa: tra i 40 candidati al @GoldenBoyAwards, premio al miglior under 21 2022, l'Italia ha s… - lucabianchin7 : Gerry #Cardinale pianifica un viaggio in Italia per Milan-Juve. Se tutto andrà secondo i piani, guarderà dal vivo a… - sportface2016 : #Under21, #Colombo: 'Devo fare anche i gol brutti' #ItaliaGiappone - sportli26181512 : L'Under 21 dura un tempo: bel gol di Colombo, ma il Giappone strappa il pari: L'Under 21 dura un tempo: bel gol di… -