Calcio | Inter | lesione parziale al flessore della coscia sinistra per Brozovic

Milano, 26 set. - (Adnkronos) - "Il centrocampista della nazionale croata, Marcelo Brozovi?, è stato sottoposto oggi ad una risonanza magnetica, dopo essere uscito al 18' nel match di Nations League contro l'Austria. I risultati della risonanza magnetica hanno mostrato una lesione parziale al flessore della coscia sinistra". Così la FederCalcio croata su Twitter in merito alle condizione fisiche del centrocampista dell'Inter. Brozovic, che rischia un mese di stop, verrà sottoposto a nuovi esami una volta rientrato in Italia, nella giornata di martedì.

