Calcio femminile, le migliori italiane della quarta giornata di Serie A. Cristiana Girelli ispirata, Valentina Giacinti decisiva (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 4° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2022-2023. Andiamo ad indicare le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Cristiana Girelli (JUVENTUS) – La Vecchia Signora non va oltre l’1-1 allo Stadio Comunale Enzo Ricci, ma l’attaccante bianconera si è ritagliata un ruolo da primattrice portando il computo delle marcature in campionato a cinque, svettando nella classifica delle realizzatrici. Da notare come il Sassuolo sia la “vittima” preferita della n.10 della Juve, citando i nove gol realizzati in Serie A. Un match nel quale Girelli ha scosso anche la traversa ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il 4° turno del campionato didiA 2022-2023. Andiamo ad indicare leazzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corsoconclusasi nel weekend.(JUVENTUS) – La Vecchia Signora non va oltre l’1-1 allo Stadio Comunale Enzo Ricci, ma l’attaccante bianconera si è ritagliata un ruolo da primattrice portando il computo delle marcature in campionato a cinque, svettando nella classifica delle realizzatrici. Da notare come il Sassuolo sia la “vittima” preferitan.10Juve, citando i nove gol realizzati inA. Un match nel qualeha scosso anche la traversa ...

