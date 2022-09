rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Araujo si opera: Mondiali a rischio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Araujo si opera: Mondiali a rischio - sportface2016 : #Barcellona, #Araujo verrà operato giovedì prossimo in #Finlandia: addio #Mondiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Barcellona, Araujo si opera: Mondiali a rischio - napolimagazine : DALLA SPAGNA - Barcellona, Araujo si opera: Mondiali a rischio -

Tiscali

Il 23enne centrale uruguaiano delsi è infortunato venerdì, nell'amichevole fra la Celeste e l'Iran, riportando la rottura del tendine del lungo adduttore della gamba destra. I tempi di ...... Inter - Roma (8giornata di Serie A) 4 ottobre: Inter -(3giornata della fase a gironi di Champions) 8 ottobre: Sassuolo - Inter (9giornata di Serie A) 12 ottobre:- ... Calcio: Barcellona, Araujo si opererà in Finlandia, Mondiali a rischio Il centrocampista nerazzurro, fermatosi per un problema al flessore in Austria-Croazia di Nations League, dovrebbe rimanere fuori per 3/4 settimane.Il difensore uruguaiano rischia fra le sei e le otto settimane di stop BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Ronald Araujo sarà operato in Finlandia ...