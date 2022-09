Calcio a 5 femminile, Italia-Olanda 5-3: vittoria delle azzurre nel primo test-match a Salsomaggiore Terme (Di lunedì 26 settembre 2022) Buona la prima per la Nazionale Italiana di Calcio a 5 femminile impegnata nel primo dei due test-match in programma a Salsomaggiore Terme contro l’Olanda. La compagine allenata da Francesca Salvatore ha ben gestito l’incontro e si è imposta con pieno merito per 5-3. Si replicherà quest’oggi alle 16.00 alla Emilia-Romagna Arena. Italia che ha iniziatO nel migliore dei modi la sfida e, grazie a una stupendo passaggio filtrante di Grieco, Boutimah ha sfiorato il vantaggio. azzurre in grande spolvero: prima la citata Grieco e poi Belli hanno costretto l’estremo difensore olandese agli straordinari. Tante le chance per la selezione nostrana, tra cui anche una traversa. E così il gol di Adamatti non ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Buona la prima per la Nazionalena dia 5impegnata neldei duein programma acontro l’. La compagine allenata da Francesca Salvatore ha ben gestito l’incontro e si è imposta con pieno merito per 5-3. Si replicherà quest’oggi alle 16.00 alla Emilia-Romagna Arena.che ha iniziatO nel migliore dei modi la sfida e, grazie a una stupendo passaggio filtrante di Grieco, Boutimah ha sfiorato il vantaggio.in grande spolvero: prima la citata Grieco e poi Belli hanno costretto l’estremo difensore olandese agli straordinari. Tante le chance per la selezione nostrana, tra cui anche una traversa. E così il gol di Adamatti non ha ...

