Cafiero De Raho eletto alla Camera con il M5S: Sono riconoscente alla Calabria (Di lunedì 26 settembre 2022) “Il mio impegno sara’ per una politica piu’ vicina al popolo, per soddisfare l’interesse dei cittadini”. Lo dice all’AGI Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia eletto nel collegio plurinominale della Camera in Calabria con il Movimento 5 Stelle. “Sono riconoscente alla Calabria per aver avuto fiducia in me – aggiunge De Raho -. E’ stata una grande manifestazione di affetto nei miei confronti e una volontà a cambiare: puntare sulla legalità, lo sviluppo e il progresso della Regione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) “Il mio impegno sara’ per una politica piu’ vicina al popolo, per soddisfare l’interesse dei cittadini”. Lo dice all’AGI FedericoDe, ex procuratore nazionale antimafianel collegio plurinominale dellaincon il Movimento 5 Stelle. “per aver avuto fiducia in me – aggiunge De-. E’ stata una grande manifestazione di affetto nei miei confronti e una volontà a cambiare: puntare sulla legalità, lo sviluppo e il progresso della Regione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Mov5Stelle : Il M5S va avanti con un proprio programma, con una capacità di diffusione delle proprie idee, sempre legato a dei… - Mov5Stelle : ?? | LIVE #DallaParteGiusta L’intervento di Federico Cafiero De Raho: 'Il MoVimento 5 Stelle è l'unica forza politi… - Ersiliarosa1 : RT @M5SBerlino: #M5s porta i magistrari in parlamento: eletti #Scarpinato e Federico Cafiero #DeRaho - ValeriaSanna16 : RT @M5SBerlino: #M5s porta i magistrari in parlamento: eletti #Scarpinato e Federico Cafiero #DeRaho - juornoit : #Juorno #elezioni in Calabria eletti gli ex pm antimafia #Scarpinato e #Cafiero #deRaho -