Brasile: sondaggio, Lula al 45% e Bolsonaro al 35% (Di lunedì 26 settembre 2022) A sei giorni dalle elezioni in Brasile, il voto resta polarizzato tra i due principali candidati: l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha il 45% delle intenzioni di voto contro il 35% dell'...

