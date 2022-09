PianetaMilan : #Brambati: “Rinnovo #Leao? Il #Milan ha quest’anno, poi sarà troppo tardi” #ACMilan #SempreMilan - MilanWorldForum : Brambati sul rinnovo di Leao. Le dichiarazioni QUI -) - sportli26181512 : TMW Radio - Brambati: 'Leao? Il Milan ha quest'anno di tempo per rinnovarlo': L'ex calciatore e oggi procuratore Ma… -

Milan News

A rivelarle è il procuratore ed ex difensore, Massimo, che nel corso della trasmissione ... a ottobre la dirigenza bianconera aveva offerto unsui 7,5 - 8 più bonus, ma il procuratore ...A rivelarle è il procuratore ed ex difensore, Massimo, che nel corso della trasmissione ... a ottobre la dirigenza bianconera aveva offerto unsui 7,5 - 8 più bonus, ma il procuratore ... TMW Radio - Brambati: "Leao Il Milan ha quest'anno di tempo per rinnovarlo" Sono queste le parole di Massimo Brambati a TMW Radio sulla situazione del rinnovo del contratto di Leao con il Milan.L'ex calciatore e oggi procuratore Massimo Brambati, intervenuto oggi a TMW Radio, ha detto la sua sul rinnovo di Rafael Leao e su come deve muoversi il Milan in merito a questa situazione.