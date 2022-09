Boy George contro Giorgia Meloni dopo le elezioni politiche: “Sì a un padre violento e no a genitori gay amorevoli?” (Di lunedì 26 settembre 2022) George contro Giorgia. “Per te una famiglia tradizionale violenta è meglio di una con due genitori omosessuali”. La reazione del cantante Boy George, voce dei Culture Club, alla vittoria del centrodestra alle elezioni politiche italiane del 25 settembre è durissima. Un attacco diretto a Meloni, leader incontrastata della coalizioen, reale trionfatrice di questa tornata elettorale. Anche il frontman dei Maneskin, Damiano David, aveva sfogato il suo disappunto per i risultati, scrivendo su Instagram: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”. Ma il 61enne londinese di “Karma Chameleon”, questa notte, poco dopo l’uscita dei primi exit poll in Italia, ha lanciato il suo guanto di sfida su Twitter, chiamando in causa direttamente la leader ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 26 settembre 2022). “Per te una famiglia tradizionale violenta è meglio di una con dueomosessuali”. La reazione del cantante Boy, voce dei Culture Club, alla vittoria del centrodestra alleitaliane del 25 settembre è durissima. Un attacco diretto a, leader incontrastata della coalizioen, reale trionfatrice di questa tornata elettorale. Anche il frontman dei Maneskin, Damiano David, aveva sfogato il suo disappunto per i risultati, scrivendo su Instagram: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”. Ma il 61enne londinese di “Karma Chameleon”, questa notte, pocol’uscita dei primi exit poll in Italia, ha lanciato il suo guanto di sfida su Twitter, chiamando in causa direttamente la leader ...

