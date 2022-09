Borsa: Milano resta migliore d'Europa dopo Wall Street (Di lunedì 26 settembre 2022) L'avvio leggermente negativo di Wall Street non ha mosso i mercati azionari del Vecchio continente, con Piazza Affari che sale di un punto percentuale, confermandosi dopo il voto la Borsa più solida ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) L'avvio leggermente negativo dinon ha mosso i mercati azionari del Vecchio continente, con Piazza Affari che sale di un punto percentuale, confermandosiil voto lapiù solida ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La Borsa di Milano si mostra positiva in pre-apertura, dopo l'appuntamento elettorale #ANSA - Agenzia_Ansa : La Borsa di Milano mantiene il calo dello 0,49% con il Ftse Mib a quota 20.966 punti. 'L'esito elettorale è stato s… - Agenzia_Ansa : La Borsa di Milano prosegue la seduta in rialzo (+0,5%) , dopo le elezioni e in controtendenza rispetto ai principa… - fisco24_info : Borsa: Milano resta migliore d'Europa dopo Wall Street: Lagarde non incide. In Piazza Affari bene Fineco e Tim, giù… - infoiteconomia : Borsa: Milano si sgonfia, Ftse Mib +0,1% -