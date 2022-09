Borsa: Asia in calo su timori recessione (Di lunedì 26 settembre 2022) Seduta pesante alla riapertura dei mercati in Asia, seguendo il ribasso dei mercati statunitensi mentre crescono le preoccupazioni degli investitori per la recessione globale. Tokyo ha chiuso in calo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Seduta pesante alla riapertura dei mercati in, seguendo il ribasso dei mercati statunitensi mentre crescono le preoccupazioni degli investitori per laglobale. Tokyo ha chiuso in...

Borsa: Asia in calo su timori recessione

Seduta pesante alla riapertura dei mercati in Asia, seguendo il ribasso dei mercati statunitensi mentre crescono le preoccupazioni degli investitori per la recessione globale. Tokyo ha chiuso in calo del 2,66%, Hong Kong scivola sul finale di seduta.

Graziella Braccialini porta le borse gioiello a Venezia con due influencer

Megghi Galo, nota influencer con oltre 356mila follower su Instagram, e Asia Busciantella, tiktoker ed ex protagonista de "Il collegio" su Rai2, con al suo attivo sul social oltre 1,5 milioni di follower, sono state scelte da Graziella Braccialini per presentare le nuove creazioni di borse gioiello a Venezia.

Alla moda interessano di nuovo gli Stati Uniti

Dopo anni in cui aveva perso rilevanza, la settimana della moda di New York ha segnalato che molti brand stanno tornando a puntare sul mercato americano.