Boom di astensioni: non votano quasi 4 milioni e mezzo italiani (Di lunedì 26 settembre 2022) Su quasi 51 milioni di elettori aventi diritto, il numero dei votanti per la scelta del nuovo Parlamento non ha superato il 63,9 per cento (dato finale). Gli astenuti hanno raggiunto un livello record ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Su51di elettori aventi diritto, il numero dei votanti per la scelta del nuovo Parlamento non ha superato il 63,9 per cento (dato finale). Gli astenuti hanno raggiunto un livello record ...

