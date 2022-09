Bonus Pneumatici, prima l’annuncio poi la smentita: provvedimento ritirato (Di lunedì 26 settembre 2022) Gia da mesi si parlava del Bonus Pneumatici, misura che doveva essere inserita nel DL energia. L’uso del condizionale è tuttavia d’obbligo in quanto il provvedimento è stato ritirato. Al momento, quindi, chi fosse in procinto di acquistare dei nuovi Pneumatici non potrebbe godere di tale agevolazione. Leggi anche: Bonus 200 euro per gli autonomi: al via le domande, a chi spetta e quali sono i requisiti Cosa prevedeva il Bonus Pneumatici Per sostenere coloro che avessero deciso di acquistare delle nuove gomme per l’auto, il governo aveva deciso di mettere a punto un’agevolazione ad hoc, per l’appunto nota come Bonus Pneumatici. Quest’ultima, inserita nel DL energia, si applicava all’acquisto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Gia da mesi si parlava del, misura che doveva essere inserita nel DL energia. L’uso del condizionale è tuttavia d’obbligo in quanto ilè stato. Al momento, quindi, chi fosse in procinto di acquistare dei nuovinon potrebbe godere di tale agevolazione. Leggi anche:200 euro per gli autonomi: al via le domande, a chi spetta e quali sono i requisiti Cosa prevedeva ilPer sostenere coloro che avessero deciso di acquistare delle nuove gomme per l’auto, il governo aveva deciso di mettere a punto un’agevolazione ad hoc, per l’appunto nota come. Quest’ultima, inserita nel DL energia, si applicava all’acquisto di ...

