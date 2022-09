Bonus Mamme lavoratrici 2022: che cos’è, come funziona, importi e requisiti (Di lunedì 26 settembre 2022) Importanti novità in arrivo sul Bonus Mamme lavoratrici 2022. L’Inps con la Circolare n. 102 dl 19 settembre ha dato dei chiarimenti in merito all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 per le donne lavoratrici dipendenti del settore privato che rientrano al lavoro dopo la maternità. Ecco tutte le novità. Bonus Mamme lavoratrici: le nuove indicazioni dall’INPS L’Inps ha introdotto delle novità. Innanzitutto per l’anno 2022 sarà riconosciuto nella misura del 50% l’esonero dal versamenti dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità e per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Importanti novità in arrivo sul. L’Inps con la Circolare n. 102 dl 19 settembre ha dato dei chiarimenti in merito all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancioper le donnedipendenti del settore privato che rientrano al lavoro dopo la maternità. Ecco tutte le novità.: le nuove indicazioni dall’INPS L’Inps ha introdotto delle novità. Innanzitutto per l’annosarà riconosciuto nella misura del 50% l’esonero dal versamenti dei contributi previdenziali a carico dellemadri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità e per ...

